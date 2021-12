Samp-Venezia 1-1, Henry risponde a Gabbiadini e ferma i blucerchiati

Dopo il grande derby vinto venerdì scorso la Samp inciampa in casa fermata sul pari dal Venezia 1-1.

Due gol a inizio e fine partita decidono la sfida di Marassi. A Gabbiadini bastano 55 secondi per sbloccare la partita su assist di Caputo. Tante chance Samp, soprattutto con Thorsby, per raddoppiare. Ma il Venezia non molla e trova il pari con una magia di Henry a tre dalla fine. Nel finale grandi chance per entrambe per vincerla. Samp a quota 19 punti, Venezia a 17.

Sampdoria Venezia 1-1 : risultato e tabellino

MARCATORI: 1′ Gabbiadini, 86′ Henry.

SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszynski (61′ Dragusin), Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal (85′ Askildsen), Adrien Silva, Gabbiadini (61′ Verre); Caputo (74′ Quagliarella). A disposizione: Ravaglia, Falcone, Chabot, Ciervo, Depaoli, Ferrari, Yepes Laut, Murru. Allenatore: D’Aversa.

VENEZIA(4-3-3): Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Mazzocchi; Tessman (57′ Henry), Ampadu (57′ Vacca), Busio (68′ Crnigoj); Aramu (77′ Forte), Kiyine, Johnsen (68′ Sigurdsson). A disposizione: Bjarkason, Heymans, Lezzerini, Molinaro, Peretz, Schnegg, Svoboda. Allenatore: Zanetti.

ARBITRO: Abisso di Palermo. Assistenti: Ranghetti di Chiari e Miele di Torino. Quarto ufficiale: Minelli di Varese. VAR: Valeri di Roma 2. AVAR: Preti di Mantova.

AMMONITI: Audero, Forte, Silva