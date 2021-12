Carlo Felice, il ricco cartellone da gennaio a giugno

Il Teatro Carlo Felice di Genova ha presentato il cartellone di Opere, Balletto, Concerti gennaio – giugno 2022.

Un cartellone che attraversa tre secoli di storia musicale sulle note di cinque capolavori della lirica.

Una stagione sinfonica in nove appuntamenti, che propongono i temi musicali introdotti sin dalla primavera, intrecciandoli con nuovi leitmotiv: i Ritratti americani con un focus sul repertorio del Novecento e attuale, una nuova serie sinfonica dedicata a Robert Schumann, l’iter Verso Berio 100 dedicato ai capolavori sinfonici di Luciano Berio, in vista del centenario dalla nascita del compositore nel 2025, e una peculiare attenzione alle figure di interpreti e compositrici che dominano il panorama musicale internazionale.

La programmazione operistica del 2022 si apre venerdì 28 gennaio con il dittico formato da La serva padrona di Giovanni Battista Pergolesi e Trouble in Tahiti di Leonard Bernstein (repliche il 29, 30 gennaio e 4, 5, 6 febbraio), con la direzione di Alessandro Cadario, per la regia di Luca Micheletti, altresì protagonista in scena assieme a Elisa Balbo.

Da venerdì 18 febbraio (repliche il 19, 20, 22, 25, 27 febbraio) il sipario si alza sulla tragedia lirica Anna Bolena di Gaetano Donizetti, in coproduzione con la Fondazione Teatro Regio di Parma, per la direzione di Sesto Quatrini, la regia di Alfonso Antoniozzi.

Venerdì 25 marzo (repliche il 26, 27 marzo e 1, 2, 3 aprile) debutta a Genova Manon Lescaut di Giacomo Puccini, in coproduzione tra la Fondazione Teatro Carlo Felice, la Fondazione Teatro San Carlo di Napoli, il Gran Teatre del Liceu di Barcellona e il Palau de les Arts de Valencia, con la direzione di Donato Renzetti, per la regia di Davide Livermore.

Venerdì 13 maggio (repliche il 14, 15, 20, 21, 22 maggio) ritorna in scena con la direzione di Jordi Bernàcer Rigoletto di Giuseppe Verdi, nella produzione della Fondazione Teatro Carlo Felice ideata da Rolando Panerai, ripresa da Vivien Hewitt. Nel ruolo principale il baritono mongolo Amartuvshin Enkhbat. L’ultimo titolo in scena a partire da venerdì 10 giugno (repliche l’11, 12, 14, 15, 16 giugno) è Il Turco in Italia di Gioachino Rossini, con la direzione di Christopher Franklin, per la regia di Italo Nunziata, con le storiche scenografie di Emanuele Luzzati, i costumi di Santuzza Calì e un cast vocale formato dai solisti dell’edizione 2022 dell’Accademia di alto perfezionamento per giovani cantanti lirici della Fondazione Teatro Carlo Felice, con la direzione artistica di Francesco Meli.

La Fondazione Teatro Carlo Felice ha commissionato e allestirà in prima assoluta, entro giugno 2022, in sede da definirsi, la nuova commedia musicale in un atto su libretto di Mauro Graiani e musica di Fabrizio Lamberti, Zëna (Il viaggio dell’emigrante). Pensata come parte integrante del cartellone, la proposta si rivolge ai giovani quale espressione di un teatro d’opera fatto da giovani per i giovani.

Il tema dell’opera pone l’accento sul tema dell’emigrazione che, da sempre, coinvolge da vicino i genovesi, per intere generazioni destinati o inclini a partire alla volta dei quattro angoli del mondo, mantenendo però un legame sempre profondo con la città natale.

I Concerti sinfonici vedono l’Orchestra del Teatro Carlo Felice e il Coro, preparato da Francesco Aliberti, esplorare nuovi orizzonti, con due Ritratti americani di taglio sinfonico, introduzioni e complementi all’ascolto dell’opera di Leonard Bernstein: sabato 8 gennaio, un primo approfondimento diretto da Wayne Marshall è dedicato a John Adams (Short ride in a Fast Machine, The Chairman Dances), assieme a Aaron Copland (El Salón Mexico), a Duke Ellington che incontra Pëtr Il’ič Čajkovskij (Lo Schiaccianoci Suite dal balletto op. 71a/The Nutcracker Suite) e al direttore e compositore vivente Leonard Slatkin, con una prima italiana (Kinah).

Il secondo, diretto da Marco Angius, giovedì 13 gennaio, presenta l’opera di Charles Ives (The unanswered question, Three places in New England, nella versione 1929) accostata alle Nove canzoni del XX secolo (1991) che Salvatore Sciarrino concepisce a partire da altrettanti song e standard americani dagli anni Venti, Trenta e Quaranta, tra cui Sophisticaty Lady, Stardust, You are my lucky star, Night and Day, nell’interpretazione del soprano Ljuba Bergamelli.

Novecenti è il titolo della serie di concerti dedicata alla scoperta delle peculiarità della musica strumentale italiana a cavallo del XX secolo e delle sue connessioni con il repertorio sinfonico europeo coevo, che Donato Renzetti affronta giovedì 31 marzo accostando Bruno Bettinelli (Due Invenzioni per archi) ad Antonín Dvořák (Suite ceca in re maggiore op. 39), Maurice Ravel (Ma mère l’Oye) e Zoltán Kodály (Danze di Galánta).

Due serate ospitano Fabio Luisi, direttore onorario del Teatro, alla testa dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice: venerdì 15 aprile, con la Sinfonia n.9 in re minore di Anton Bruckner, all’interno del pluriennale Ciclo Bruckner avviato nella primavera 2021, e lunedì 25 aprile, con Sinfonia n. 4 in re minore op. 12 di Robert Schumann.

In entrambi i casi, le sinfonie romantiche sono accostate a una composizione sinfonica di Luciano Berio (Requies nel primo caso, Rendering nel secondo) con l’obiettivo di completare l’esecuzione integrale dell’opera sinfonica del compositore entro il centenario della sua nascita nel 2025.

Prosegue il filone Mozart l’italiano, che contempla l’esecuzione delle Sinfonie di Mozart in relazione all’opera di italiani che hanno influenzato il suo stile, com’è il caso del torinese Gaetano Pugnani (1731-1798), nell’interpretazione di direttori specializzati nel repertorio pre-classico e Barocco: dopo Federico Maria Sardelli e Andrea De Carlo, giovedì 3 febbraio, sarà la volta di Alessandro De Marchi.

Tre sono gli appuntamenti dedicati al Ciclo Beethoven, con i concerti diretti da Hartmut Haenchen che esegue le Sinfonie IV e V assieme all’Ouverture da Fidelio op. 72b, giovedì 24 febbraio e, venerdì 22 aprile, la Terza sinfonia assieme alla cantata per Coro e Orchestra Meeresstille und glückliche Fahrt op. 112 e alla Messa in sol maggiore per soli, coro e orchestra D167 di Franz Schubert.

Il terzo appuntamento beethoveniano giovedì 19 maggio, vede Speranza Scappucci alla testa dell’Orchestra e Coro Femminile del Teatro affrontare la Settima sinfonia, assieme al brano di Paola Prestini Barcarola (1996), in prima italiana, accostato Litanies à la Vierge Noire di Francis Poulenc e a La Mort d’Ophélie op.18 n.2, ballade per voce e pianoforte, su testo di Gabriel Legouvé da Shakespeare.

Il sindaco Marco Bucci commenta: «Inizia una nuova stagione e come sempre cresce la curiosità per vedere in scena i nuovi spettacoli. Anche per il 2022 si conferma un cartellone internazionale di alto livello. È il tempo della ripartenza per il settore, tornare agli spettacoli dal vivo è sicuramente un’esperienza impareggiabile e l’invito a tutti i genovesi che non hanno ancora goduto di questa straordinaria espressione artistica è quello di concedersi il piacere di una sera a teatro».

«La programmazione del Teatro Carlo Felice con il nuovo cartellone offre una selezione che spazia attraverso tre secoli di storia musicale – commenta l’assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso -. Questa seconda parte delia stagione segna anche il ritorno in sala degli abbonati, una grande gioia poter rivedere in teatro un pubblico che si gode lo spettacolo in una sala a piena capienza.»

L’assessore Ilaria Cavo sottolinea che il nuovo cartellone dà spazio a tre secoli di storia musicale e voce ai giovani. Rivolge un’attenzione particolare agli studenti che prevede non soltanto un incentivo all’accesso al teatro, ma, non appena le condizioni generali lo consentiranno, anche momenti di preparazione culturale e approfondimento dei linguaggi musicali. Non va dimenticato poi l’accordo con il Conservatorio Niccolò Paganini che contempla la valorizzazione dei suoi giovani musicisti e artisti.

«Il Teatro conferma la sua vocazione a coniugare l’esplorazione di nuovi territori musicali con la valorizzazione del grande repertorio lirico e sinfonico – afferma il Sovrintendente Claudio Orazi – attraverso le interpretazioni di direttori di profilo internazionale e avvalendosi di alcuni tra i massimi interpreti della scena lirica mondiale.

Tra le novità di questa seconda parte il percorso di riscoperta del repertorio sinfonico e lirico di Luciano Berio, che si svilupperà nei prossimi tre anni e darà modo al pubblico di giungere alle celebrazioni del centenario della nascita del compositore originario di Oneglia, nel 2025, con la piena consapevolezza del suo immenso lascito artistico, importantissima parte della Civiltà musicale genovese al centro dell’attenzione della Fondazione.

La rinnovata attenzione ai giganti del sinfonismo europeo, come Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Bruckner e americano, come Adams, Copland, Ives, Slatkin, Ellington, che affianca i diversi percorsi di riscoperta dei “Novecenti” musicali di cui siamo eredi, ci consentirà come sempre di guardare lontano.» Eli/P.

Informazioni di biglietteria

Gli abbonamenti sono in vendita dal 15 dicembre 2021.

Gli Abbonati alla stagione dell’Opera 2019/2020 avranno facoltà di confermare i propri posti entro sabato 15 gennaio 2022.

Gli Abbonati alla stagione Sinfonica 2019/2020 avranno facoltà di confermare i propri posti entro sabato 8 gennaio 2022.

Fino a sabato 8 gennaio 2022 sarà possibile beneficiare di una speciale offerta natalizia che prevede uno sconto sul prezzo di ciascun abbonamento.

I singoli biglietti per le recite d’Opera e per i Concerti sono in vendita a partire da lunedì 20 dicembre 2021.

Gli acquisti potranno essere effettuati utilizzando i voucher emessi dal Teatro Carlo Felice durante la pandemia per Covid-19.

Abbonamenti e biglietti possono essere acquistati alla biglietteria del Teatro Carlo Felice e nel circuito on e offline di Vivaticket (commissione fissa €2 per ogni transazione online).

Info: biglietteria@carlofelice.it; Tel. + 39 010 5381 433 – 334

Tutte le informazioni concernenti il programma, gli abbonamenti, i prezzi e i futuri aggiornamenti sono disponibili sul sito: https://www.teatrocarlofelice.com/