Samp-Torino, Ranieri: Siamo affamati di punti

«Abbiamo fame di punti». Claudio Ranieri vuole tornare a vincere, mettendosi alle spalle l’ultimo periodo a secco di successi.

«Abbiamo fatto solo due pari nelle ultime cinque partite – attacca – e questo non rispecchia il nostro valore. Considero la prestazione di Bologna positiva, anche se abbiamo preso due gol da incoscienti. Però non abbiamo raccolto nulla. Siamo vicini alla meta e dobbiamo spingere. Incontriamo il Torino, che è una buonissima squadra e si sta sollevando. Hanno uno spirito battagliero, sarà una gara difficile: attenzione a cross, palle inattive e ripartenze».

Privilegio. «Mai abbassare la guardia – continua il mister -. La nostra è una posizione privilegiata, però questa è una partita molto delicata. Stiamo molto bene, meglio dell’anno scorso. Valutiamo settimana per settimana e abbiamo dei dati quasi perfetti: questa è solo la prova del nove». In chiusura Ranieri manda il suo messaggio a supporto della sua campagna della Lega Serie A e di UNAR Keep Racism Out: «Ognuno di noi deve essere sensibile a questo tema. Il razzismo non c’è negli stadi, anche perché ormai sono vuoti, ma è presente nella società. Siamo tutti uguali».