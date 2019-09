Samp-Torino, Gabbiadini: Che emozione il gol vittoria

«Il gol è stata una grande emozione». Eppure quasi non si ricorda come abbia fatto a buttarla dentro Manolo Gabbiadini. «Non mi ricordo bene come è andata – ammette il match-winner della gara con il Torino -, la dinamica è stata un po’ particolare. Ma gli arbitri hanno convalidato e quindi andava bene. Fatto l’1-0 ci siamo un po’ sciolti». Anche all’inizio la Sampdoria però non aveva fatto male. «Abbiamo fatto bene anche nel primo tempo – conferma l’attaccante -, ma non siamo riusciti a sfruttare le occasioni. Siamo stati però bravi a tenere la partita in equilibrio».

Cattivi. «Non è il modulo ma l’atteggiamento a fare la differenza – taglia corto il numero 23 -. Noi ora dobbiamo pensare al campo: siamo un gruppo unito e lo abbiamo dimostrato. Siamo contenti: aggressività e concentrazione sono state le chiavi di questa partitaCon la Fiorentina sarà una gara tosta ma andiamo consapevoli di noi stessi e con più fiducia. Dobbiamo essere più cattivi sottoporta quando ci capitano le opportunità».