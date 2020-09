Samp, tifosi: come seguire il team a Piacenza

Le modalità per seguire mercoledì la Samp nel test amichevole di Piacenza.

”L’U.C Sampdoria informa che la gara amichevole Piacenza-Sampdoria, in programma allo stadio “Garilli” di Piacenza mercoledì 9 settembre 2020 (ore 20.30), si giocherà a porte aperte con accesso contingentato secondo le disposizioni del DCPM 7 agosto 2020.

Prezzi. I posti disponibili saranno 840. I settori aperti saranno Tribuna e Distinti. I prezzi dei biglietti sono i seguenti: 10,00 euro per i Distinti, 13,00 euro per la Tribuna Laterale, 16,00 euro per la Tribuna Semicentrale e 2,00 euro per gli under 14 per tutti i settori indicati. La vendita libera dei tagliandi si terrà dalle ore 9.00 alle ore 19 di mercoledì 9 settembre esclusivamente nella città di Piacenza presso i punti vendita Tabaccheria Carmagnola (piazza Cavalli 30) e Gold Bet (via Carmagnola 33).

Norme. Si informa che il giorno gara, in ottemperanza al suddetto DPCM, bisognerà rispettare il distanziamento sociale ed essere muniti dei dispositivi di protezione individuale (mascherina). Gli steward rileveranno la temperatura corporea tramite termoscanner e ritireranno l’autocertificazione, compilabile direttamente sul biglietto emesso nell’apposita sezione prevista. Non sarà consentito in ogni modo l’accesso allo stadio qualora sia rilevata una temperatura corporea pari o superiore a 37,5 gradi”.