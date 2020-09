Genoa, amichevoli con Carpi e Carrarese alla Sciorba

Due amichevoli, una mercoledì e l’altra giovedì, presso il Centro Polisportivo Sciorba. Calcio d’inizio alle 15 e ingressi contingentati, come da protocolli in vigore, per gli operatori dell’informazione. Per ovviare alle porte chiuse, il club provvederà alle dirette degli incontri sul canale tematico Genoa Channel. Lo staff tecnico di mister Rolando Maran potrà così ruotare gli effettivi nell’arco dei due incontri, dopo il test in famiglia smarcato sabato con i ragazzi della Primavera.

Mercoledì Il primo avversario nell’impianto della Val Bisagno (via Adamoli 57) sarà il Carpi Fc 1909, iscritto al campionato di Serie C e reduce dai quarti di finale play-off contro il Novara. Il club del nuovo presidente Simone Morelli ha affidato la conduzione della squadra a mister Sandro Pochesci. Il team ha iniziato la preparazione alla fine di agosto. Risalgono a pochi anni fa, alla stagione 2015/16, gli ultimi precedenti tra il Grifone e gli emiliani in Serie A Tim.

Giovedì il secondo avversario sarà invece la Carrarese Calcio 1908, allenata dal tecnico Silvio Baldini e partecipante anch’essa al campionato di Serie C che avrà inizio il 26 settembre. Il sorteggio del calendario è fissato curiosamente al termine del test-match che i toscani disputeranno a Genova. Il team è stato a lungo in lizza per la promozione in Serie B, uscendo dai play-off solo nella semifinale con il Bari in Puglia. Il presidente della società apuana è l’imprenditore genovese Fabio Oppicelli.