Samp, Thorsby: Vi spiego la mia idea di calcio

«Dobbiamo giocare questa partita adesso, dobbiamo giocare green». Morten Thorsby ha le idee chiare. Sul campo di calcio, ovviamente, ma anche al di fuori, dove il blucerchiato si fa da tempo promotore di un messaggio positivo sul tema dell’ambiente. Inquinamento, cambiamenti climatici, perdita della biodiversità sono soltanto alcuni dei temi cari al centrocampista norvegese. Una responsabilità che, tra qualche giorno, assumerà maggior forza con il lancio ufficiale di We Play Green, la fondazione no-profit da lui stesso ideata.

Futuro. «In questi ultimi tempi non ho visto un’azione concreta da parte del mondo del calcio sulle tematiche ambientali – spiega camminando sulle alture di Bogliasco, tra il mare, i monti e i prati del “Mugnaini” -. Per questo motivo ho preso un impegno concreto. La missione è quella di ristabilire un equilibrio con la natura, coinvolgendo club e calciatori e attivando i 3 miliardi e mezzo di tifosi in tutto il mondo. Bisogna acquisire ispirazione e consapevolezza attraverso progetti differenti e bisogna farlo in fretta: dobbiamo salvare il nostro futuro».