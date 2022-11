Samp, Stankovic: Mai pensato di abbandonare la nave

Stankovic suona la carica in questa sosta mondiale alla Samp e crede ancora nella salvezza della sua squadra ora al penultimo posto in classifica.

«Mai pensato di lasciare, non è nel mio dna. Con quelle parole volevo stimolare tutti a credere di più in se stessi. Non è possibile che dopo un episodio negativo subentri un blocco totale. Bisogna recuperare autostima, il ritiro servirà anche a questo. L’anno scorso sono andato ad Antalya con la Stella Rossa, eravamo a -5 dal Partizan. Dopo la sosta non abbiamo più perso una gara vincendo il titolo con 2 punti sulla seconda. Questa è storia».