Mercato Genoa: è ufficiale il colpo Maturro dal Defensor

Il Genoa sorprende ancora sul mercato e si assicura il talento Alan Maturro per questa sessione invernale di calciomercato.

L’uruguaiano classe 2004 del Defensor arriverà per 3,5 milioni di euro bonus compresi. L’Inter è stata così superata mentre il difensore in settimana sarà in Liguria per firmato il contratto che lo legherà fino 2027 con i rossoblù.

Matturro lascia così l’Uruguay dopo 33 presenze e 3 gol nonostante i soli 18 anni di età. Di lui si parla un gran bene e in patria si aspettano possa essere in futuro un erede degli storici comandanti del reparto difensivo come lo sono stati Lugano e Godin, magari raccogliendo un giorno l’eredità di Gimenez.