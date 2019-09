Samp, si ritira Eto’o: un passaggio anche in blucerchiato

Si è ritirato nei giorni scorsi una delle leggende del calcio moderno: Eto’o appende le scarpe al chiodo dopo una carriera di successo e di respiro mondiale.

Fu protagonista nell’Inter di Mourinho che nel 2010 conquistò il triplete dominando la scena italiana e internazionale. Un altro triplete l’aveva conquistato con il Barcellona solo un anno prima, nel 2009 con Guardiola. Numerosi i successi anche con la nazionale del suo paese.

In Italia, oltre che nell’Inter, ha giocato anche nella Sampdoria nel 2015: in blucerchiato Samuel Eto’o ha segnato solo 2 reti in 18 gare disputate riuscendo ugualmente a far breccia nel cuore dei tifosi doriani