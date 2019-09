Gli autovelox mobili a Genova di oggi 12 settembre 2019

Anche per oggi, da questa notte, ci sarà un’intensa attività della polizia locale genovese per il contrasto alla velocità pericolosa oltre ai limiti consentiti tramte il controllo con autovelox mobili.

In particolare:

Fino alle 02,00 in via Tolemaide.

Dalle 13,00 alle 20,00 si segnala presenza in Albaro sull’asse via Righetti / Gobbetti, via De Gasperi.

Dalle 19 alle 02,00 in via Polonio lungo il torrente Polcevera.

L’elenco evidenziato dal sito della Pm Genova non è da ritenersi esaustivo. Sono possibili ulteriori postazioni mobili, che verranno debitamente segnalate con cartelli in loco e con indicazioni sui pannelli luminosi presenti in città.