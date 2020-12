Samp-Sassuolo, Ranieri: vogliamo chiudere bene l’anno

Non c’è tempo per gioire, si torna subito in campo. La Sampdoria ha appena messo in tasca la seconda vittoria consecutiva che già è chiamata ad un altro ostacolo. «I due successi hanno portato fiducia ed entusiasmo – comincia Claudio Ranieri alla vigilia della sfida con il Sassuolo, ultimo impegno dell’anno solare -. Adesso ci attende un’altra gara difficilissima, con un avversario che gioca a memoria. In ogni partita si vengono a creare delle mini-partite che dovremo essere bravi ad affrontare, restando sempre concentrati».

Filosofie. Come si fronteggia una formazione organizzata e con ottime individualità come quella neroverde? «Affronteremo una squadra estremamente organizzata, grazie all’ottimo lavoro che sta portando avanti De Zerbi – sottolinea Ranieri -. Abbiamo filosofie di calcio differenti: lui punta maggiormente sul possesso-palla, io preferisco la verticalizzazione del gioco. Dovremo stare attenti al gioco corale del Sassuolo ma anche all’imprevedibilità dei singoli avversari. Servirà una grande prestazione: vogliamo fare punti e passare un buon Natale».