Tragedia a Quiliano, due extracomunitari travolti da treno regionale: illesi altri otto

Due giovani stranieri sono morti la scorsa notte a Quiliano, travolti dal treno regionale 3042 Milano-Albenga.

Facevano parte di un gruppo di 10 extracomunitari, sembra di etnia curda.

Agli agenti di Polizia, tempestivamente intervenuti, hanno riferito che volevano raggiungere la Francia.

Il fratello di una vittima è stato trasportato in codice giallo all’ospedale per lo choc.

I sopravvissuti sono stati portati in questura a Savona per il foto-segnalamento e per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Non è stato ancora chiarito se gli immigrati stessero camminando sui binari o li stessero attraversando. In ogni caso, l’ipotesi più accreditata è che abbiano provato a salire sul treno in corsa.

Il tragico incidente è avvenuto poco prima di mezzanotte, a circa 500 metri dalla stazione.