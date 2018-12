Samp, Sala: Con il Parma partita perfetta

Il migliore in campo. Una prova autoritaria, di grande personalità, quella sfoderata da Jacopo Sala contro il Parma. Attento in fase difensiva, propositivo e autore dei due passaggi che hanno innescato Dennis Praet per mandare in gol prima Gianluca Caprari e poi Fabio Quagliarella. Davvero, tanta roba.

«È stata una grande vittoria – commenta l’esterno destro, rilanciato dal primo minuto -. Sapevamo che sarebbe stata dura ma siamo stati molto bravi a limitare le loro ripartenze, trovando poi i gol».

Perfezione. Nella conferenza della vigilia Giampaolo non aveva risparmiato al terzino neppure un complimento. «Ringrazio il mister per le belle parole spese nei miei confronti – risponde -, ma preferisco guardare a quello che fa la squadra e ritengo che questa con il Parma sia stata la partita perfetta. Non abbiamo davvero rischiato nulla. Se giochiamo così possiamo giocarcela con tutti».