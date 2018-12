Genoa, Perinetti presente al Premio Golden Boy

Il direttore generale del Grifone, Giorgio Perinetti, è volato a Torino per partecipare al Galà del Trofeo Golden Boy, evento organizzato dal quotidiano Tuttosport per premiare il miglior giovane europeo a livello Under 21. Al primo posto, sulla base dei voti assegnati dalla giuria internazionale, si è classificato il 19 enne Matthjis De Ligt, enfant-prodige dell’Ajax e della nazionale olandese. Un appuntamento che ha fatto convergere nello Spazio OGR (Officine Grandi Riparazioni) un cospicuo numero di dirigenti e addetti ai lavori, tra cui il neo presidente della Figc Gabriele Gravina. Tra i premi assegnati quelli per il miglior giovane italiano U.21 e la migliore calciatrice U.21.