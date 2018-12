La vita dei Sioux: presentazione di un libro a Voltri

L’Associazione Culturale Pegli Live in partnership con Fast&Events ha promosso ed organizzato un incontro culturale dedicato a presentare un romanzo storico sugli indiani Sioux dal titolo “Gloria di cane: essere un guerriero Sioux” di Rachel Nain, edito da EBS Print Editore.

Venerdì 21 dicembre presso la Biblioteca Benzi di Genova Voltri alle ore 17.00, presentazione dell’opera, il cui evento gode del Patrocinio del Municipio VII Ponente e del Comune di Genova e viene organizzato in collaborazione con il Teatro Del Disìo di Roma. Sarà infatti presente l’attrice Chiara Cimmino che leggerà alcuni brani del libro.

Afferma l’attrice: “Sono rimasta davvero colpita da questo romanzo: è raro trovare un autore che abbia l’ambizione di raccontare un popolo come quello degli indiani d’America; un popolo i cui valori e usi andiamo a conoscere e vivere in prima persona attraverso gli occhi del protagonista, Gloria di cane, e delle sue avventure; ma soprattutto un popolo ancora poco raccontato e verso il quale ognuno di noi ha forse un debito”.

Un incontro da non perdere, sia per la bravura di Chiara Cimmino nel leggere e recitare, sia per non lasciarsi scappare l’occasione di ascoltare alcuni estratti del romanzo che sicuramente prende ed affascina da subito il lettore.

“Gloria di Cane. Essere un Guerriero Sioux” è una saga di ampio respiro sugli indiani delle grandi pianure nord-americane, ambientata temporalmente sul finire del settecento e include i primi sporadici incontri con i bianchi da parte della nazione Dakota. Vuole dare voce a personaggi di tempi remoti, che si valutano ormai perduti, per riviverli e conoscerli nella loro modernità e contemporaneità, fino a stupircene. Vuole essere anche un tributo al cavallo e alla epopea equestre dei planidi, che costituisce a tutt’oggi una vera iperbole culturale.

Il racconto narra il passaggio del protagonista, figlio di un capo di una delle più importanti famiglie dell’alta aristocrazia guerriera lakota, dalla adolescenza alla prima maturità, nell’arco delle quattro stagioni che compongono l’anno. Questo passaggio viene illustrato non solo attraverso lo svolgersi della vicenda, ma con squarci di descrizioni preziose e puntuali dei luoghi e del quotidiano, dei flussi di coscienza e conoscenza che portano a una maturazione nel pensiero e nell’esprimersi dell’io narrante. Non si assiste semplicemente ad una crescita: il lettore cresce pagina dopo pagina con il protagonista, esperienza dopo esperienza, avventura dopo avventura, conoscenza dopo conoscenza. Non si tratta di leggere di indiani, si tratta di confrontarsi e, quindi, conoscere, pensare e vivere da indiani. Ingresso libero.

Associazione Culturale Peglilive: https://www.facebook.com/pages/category/Event-Planner/Associazione-Culturale-Pegli-Live-204732946260351

Pagina FB del libro Gloria di Cane: https://www.facebook.com/Gloriadicane/

