Samp-Roma, Silva: Un gol storico per me

Un gol bello, atteso, meritato e pure pesante quello di Adrien Silva, che entra di diritto nella storia della Sampdoria. Il centrocampista è il 150° calciatore blucerchiato a segnare nell’era dei tre punti. Tra questi l’unico portoghese capace andare a rete con la nostra maglia era stato un certo Bruno Fernandes. «Mi fa piacere essere entrato a far parte della storia di questa grande società – dichiara il centrocampista, da oggi sedicesimo marcatore del Doria più collettivo di tutti i tempi -, sono davvero felice. Oggi in Portogallo è un giorno speciale: è la festa della Mamma, per cui lo dedico a mia madre e anche a mio moglie».

Segnare. «Questo gol ci aiuta a conservare la Serie A – spiega il numero 5 -, ma sappiamo che la qualità che abbiamo possiamo fare di più. Sono venuto qui per giocare ed essere felice, recuperando la forma migliore. Lo sto facendo e continuerò a farlo. Se posso segnare di più? Non è il mio mestiere, ma se accade perché non dovrei? Prima di tutto però devo dare tutto per la squadra».