Samp-Roma, le statistiche del Monday Night del Ferraris

La Roma è la squadra che la Samp ha battuto più volte in Serie A.

40 successi blucerchiati, 36 pareggi e 52 vittorie giallorosse. La Sampdoria non batte la Roma in un girone d’andata di Serie A dalla stagione 2015/16 (2-1 il 23/09/2015 con Walter Zenga in panchina, reti di Salah, Éder e autorete di Manolas): da allora tre vittorie giallorosse e tre pareggi. La Roma ha vinto cinque delle ultime otto sfide contro la Sampdoria in Serie A (2N, 1P) e nel 50% di queste gare non ha subito gol (quattro su otto) – nelle precedenti otto gare i giallorossi avevano vinto solo due volte (2N, 4P). La Sampdoria non è riuscita a segnare in quattro delle ultime sette partite di Serie A contro la Roma, tante volte quante nelle precedenti 18 sfide nella competizione.