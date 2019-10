Samp-Roma, la sfida di Marassi giocata con i precedenti

La sfida contro la Roma ha buoni auspici per la Samp di mister Ranieri che si aggrappa ai numeri per sperare di strappare un risultato favorevole al Ferraris.

La sfida tra Blucerchiati e Giallorossi non è mai stata una partita come le altre. Da sempre è una trasferta ostica per i giallorossi e i precedenti parlano chiaro: negli ultimi dieci anni sono nove gli incontri al Luigi Ferraris tra le due squadre con sole due vittorie dei capitolini, tre pareggi e quattro sconfitte. L’ultimo successo risale proprio alla scorsa stagione e in panchina guarda caso c’era Ranieri, ora su quella blucerchiata.