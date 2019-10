Samp, Ferrero: I tifosi lascino in pace i Garrone

Continua ad avere strascichi pesanti la contestazione all’ex presidente della Samp Garrone avvenuta alcuni giorni fa presso la sua residenza.

È arrivata la reazione del Presidente Massimo Ferrero alle contestazioni di ieri presso l’abitazione di Edoardo Garrone.

“Lasciate in pace la famiglia Garrone, a cui va eretto un monumento per quanto fatto in favore della Sampdoria. Il presidente sono io e sto venendo a Genova per incontrare pubblicamente i rappresentanti di chi contesta”.

“Non possono prendersela con lui – ha aggiunto Ferrero a Primocanale – e con la sua famiglia, una delle più nobili di Genova. Incontriamoci e parliamo per il bene della Sampdoria”.