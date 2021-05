Samp-Roma, Jankto: Creato tante opportunità

Super Jakub Jankto. Manca giusto il mantello, ma questo Kuba è in versione supereroe: adesso i gol in campionato sono addirittura 6, come mai prima. Ma il ceco non vuole parlare tanto di sé, quanto dell’ottimo risultato collettivo: «Abbiamo approfittato del momento della Roma e delle loro difficoltà, facendo bene fin dal primo minuto. Poteva andare in vantaggio chiunque, la partita è stata bella e piena di occasioni. Siamo stati bravi e abbiamo creato tante opportunità. Il mio record di gol? Voglio ancora migliorare».

Mentalità. Quello che stupisce è che, malgrado l’obiettivo principale sia in banca da un pezzo, questo Doria non voglia fermarsi per niente al mondo. «Mi piace che la mentalità della squadra sia quella giusta – conferma il numero 14 -; anche se non possiamo più raggiungere l’Europa, noi vogliamo giocarcela con tutti. Abbiamo battuto tante grandi quest’anno: anche l’Inter, che affronteremo settimana prossima. Fare due su due contro di loro sarebbe incredibile».