Samp, Rocha: Sono migliorato da quando sono arrivato

Debutto assoluto in Italia tra i professionisti, vittoria e gol sfiorato. Kaique Rocha si ricorderà a lungo di questo pomeriggio di Coppa Italia. Scelto da Claudio Ranieri nell’undici iniziale, il brasiliano ha parlato così a fine gara: «Sono felicissimo per l’esordio, ma ancora di più per la vittoria e la qualificazione della squadra al turno successivo. È stata una partita dura, lo sapevamo; anche se abbiamo avuto più occasioni della Salernitana».

Crescita. «Sono un difensore centrale – si descrive il numero 1 -, ma mi sto allenando molto anche come terzino destro. Se il mister ha bisogno di me in questa posizione io sono pronto, lo stesso vale per il centro della retroguardia. Sono migliorato molto da quando sono arrivato e questo perché tutti mi aiutano a crescere e mi danno consigli».