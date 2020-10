Genoa, i precedenti della sfida contro il Catanzaro

Risale a una quindicina di anni fa l’ultimo match del Grifone contro il Catanzaro. I giallorossi vantano una tradizione favorevole con il Genoa in Coppa Italia, avendo avuto la meglio nel primo turno del 2005 e ottenuto una vittoria nel girone del settembre 1972. Sei i match a livello di Serie A (tre vittorie tutte al Ferraris, un pareggio e due sconfitte), ai tempi in cui il piedino fatato di Palanca calciava, per i calabresi, palloni in rete direttamente da calcio d’angolo. Traiettorie cariche di effetto: uno show nello show per il popolo del calcio. Il Grifone ha vinto nelle cinque occasioni più recenti in cui ha disputato il terzo turno di Coppa, di cui le ultime quattro a Marassi.