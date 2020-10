Samp, La Gumina: Sono molto contento per il gol

Segnare è sempre un toccasana, soprattutto per un attaccante. In Coppa Italia Antonino La Gumina ha trovato per la prima volta la via della rete con la maglia della Sampdoria, consentendo ai suoi di accedere al prossimo turno. «Sono molto contento per il gol, ma soprattutto per la squadra – sorride Nino -. Era una gara difficile, il mister ci teneva e ce l’abbiamo fatta a passare».

Preparazione. Una chance, ed ecco la rete-partita. «L’importante è allenarsi bene – spiega la punta -, quando si viene chiamati in causa bisogna dare il massimo. Non ho problemi a giocare sia a sinistra dove sono stato schierato inizialmente ma neanche in altre posizioni. Ora c’è il derby: qui a Genova la partita più sentita di tutte. Sarà importante prepararla bene, con la stessa mentalità con cui sono state affrontate le ultime gare».