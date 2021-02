Samp, ripresa allenamenti sotto un cielo grigio a Bogliasco

Cielo grigio su Bogliasco, dove la Sampdoria è tornata ad allenarsi per iniziare a preparare la trasferta di Benevento, in programma domenica alle 12.30. Attivazione a secco, esercitazione tattica, partite a tema e un prolungato lavoro aerobico: questo il menù della seduta diretta da Claudio Ranieri e il suo staff per l’intero gruppo ad eccezione di Manolo Gabbiadini, che ha svolto un lavoro specifico di recupero sul campo. Assente in permesso il nuovamente papà Antonio Candreva. Domani, mercoledì, appuntamento mattutino.