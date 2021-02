Genoa, partitella a Pegli davanti a mister Ballardini

Nel cuore del campo, vicino ai ‘ragazzi’, durante la partitella a ranghi misti. Berretto in testa e occhiali di ordinanza. Mister Ballardini, forte della media punti di 2 a partita dal ritorno sulla panchina del club più antico in Italia, ha connotato la parte più divertente dell’allenamento. Il primo a gruppo riunito dopo la ripresa diversificata di lunedì, intarsiando di indicazioni lo svolgimento. Artigianato sicuro. Tra attivazione, percorsi ed esercitazioni, e il surplus per i portieri, la seduta è declinata verso il pranzo in club-house. Giornata di candeline per Ghiglione (24). Di lavoro a parte, dopo l’avvio con i compagni, per Biraschi e Cassata tornati per ultimare le tappe prima del rientro. Programma a parte per Paleari, alle prese con un affaticamento muscolare. Mercoledì nuovo appuntamento, suddiviso tra potenziamento in palestra e trasformazioni sui campi.