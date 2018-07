Samp, riparte da domani la campagna abbonamenti

Via, si riparte. Dopo qualche giorno di stop si torna a staccare abbonamenti per la stagione 2018/19. La campagna blucerchiata è infatti pronta ad entrare nel vivo con i rinnovi di chi aveva il posto in Gradinata l’anno passato e le nuove sottoscrizioni in tutti i settori (Sud esclusa). Da domani, martedì, fino a sabato 18 agosto, sarà possibile assicurarsi un seggiolino privilegiato al “Ferraris”. E l’esperienza consiglia di fare in fretta, perché sarebbe un peccato non vedere dal vivo l’esordio della Sampdoria in Coppa Italia, gustosa anteprima del campionato inclusa nel prezzo della tessera.

Orari. Per confermare la propria presenza oppure sottoscrivere un nuovo abbonamenti basta recarsi al Service Center Sampdoria o nelle ricevitorie Listicket abilitate. In alternativa è possibile procedere con l’acquisto online oppure tramite Call Center Listicket al numero 892101. Per agevolare i tifosi il Service Center di via Cesarea sarà aperto dal martedì al venerdì con orario continuato 10.00-18.30; mentre il sabato l’orario sarà 9.30-13.00 e 16.00-20.00 in modo da permettere a tutti grande flessibilità. Lo sportello resterà invece chiuso domenica e lunedì.

Dilazione. Grazie all’accordo con Cofidis sarà inoltre possibile per tutti i sostenitori sampdoriani dilazionare il pagamento dell’abbonamento 2018/19, senza costi né interessi e scegliendo la formula preferita di dilazione (3 o 6 mesi) con PagoDIL di Cofidis. Tutto direttamente alla cassa del Service Center tramite POS (clicca qui per tutte le informazioni).