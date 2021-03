Mattinata uggiosa ieri a Bogliasco, dove la Sampdoria è scesa in campo per l’ultima seduta settimanale. Senza i nazionali e con solo 14 effettivi a disposizione, Claudio Ranieri ha lavorato con sullo sviluppo del possesso-palla, completando la seduta con una partita a tema. Ernesto Torregrossa ha seguito un programma individuale di recupero agonistico. Dopo una domenica di riposo, la squadra poi si ritroverà lunedì mattina al “Mugnaini” per cominciare a preparare la partita in casa del Milan.