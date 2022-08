Samp-Reggina 1-0, blucerchiati avanti con fatica in Coppa Italia

La Samp batte la Reggina nel primo impegno ufficiale al Ferraris per la squadra di Giampaolo.

Nel primo tempo, nonostante qualche buona occasione dei blucerchiati, il risultato parziale non si schioda dallo 0-0. Nel secondo tempo la Samp conquista un calcio di rigore con Manuel De Luca atterrato in area. Dagli undici metri si presenta Abdelhamid Sabiri che non sbaglia portando in vantaggio i blucerchiati al 66′. Al 79′ la Reggina ha un moto d’orgoglio e trova il pari con l’ex Inter Lorenzo Crisetig, gol che successivamente viene annullato dal VAR. All’87’ la squadra calabrese conquista un rigore, concesso dal VAR, ma dagli undici metri Emanuele Cicerelli spreca facendosi ipnotizzare da Emil Audero. La Reggina non ha più la forza di reagire e la partita termina sull’1-0 per la Sampdoria che va dunque avanti in Coppa Italia.