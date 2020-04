Samp, Ranieri regala uova di cioccolato ai suoi giocatori

Secondo alcune indiscrezioni il tecnico della Samp Ranieri si è contraddistinto come al solito per umanità e stile.

In casa della Sampdoria un segnale di unità lo ha voluto dare Claudio Ranieri. Il tecnico ha acquistato da un pasticciere genovese un bel po’ di uova di cioccolata, che nei giorni scorsi sono state recapitate a casa di giocatori e componenti dello staff.

Il timoniere blucerchiato è stato l’unico allenatore in Serie A ad avere questo pensiero per Pasqua, più da capo famiglia che da manager aziendale, per cercare di ridare un pò di normalità in una situazione complicata per tutti.