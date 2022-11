Samp, raffica di gol blucerchiati contro il Lecce

L’ultimo clean sheet del Lecce contro la Sampdoria in Serie A risale al novembre 2003 (0-0 al Via del Mare): da allora i blucerchiati hanno realizzato 26 reti nelle successive 11 sfide di massimo campionato contro i pugliesi (2.4 di media a match). La Sampdoria va in gol da 11 partite di fila contro il Lecce nel massimo torneo: si tratta della striscia aperta più lunga di gare con reti all’attivo per i blucerchiati contro un’avversaria della Serie A 2022/23. Tutti gli ultimi tre gol nelle sfide tra Sampdoria e Lecce in Serie A sono stati segnati su rigore, e tutti proprio nel match più recente del luglio 2020, vinto dai blucerchiati per 2-1 (doppietta di Ramírez per i liguri e centro di Mancosu per i salentini) al Via del Mare.