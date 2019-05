Samp, quattro convocati nelle nazionali

Cominciano ad arrivare convocazioni nella sede blucerchiata di Corte Lambruschini per i prossimi impegni internazionali. Tra nazionali maggiori e selezioni giovanili sono già quattro i sampdoriani precettati.

Polonia. I fedelissimi Bartosz Bereszynski e Karol Linetty sono stati arruolati dalla Polonia per i prossimi match di qualificazione a UEFA EURO 2020: il primo con la Macedonia del Nord (Skopje, 7 giugno) e Israele (Varsavia, 10 giugno).

Belgio. Conferme anche per Dennis Praet che è stato chiamato dal Belgio per sfidare, sempre per le qualificazione all’Europeo, il Kazakistan e la Scozia (Bruxelles, 8 e 11 giugno).

Danimarca. Infine Joachim Andersen. Il difensore farà parte della Danimarca Under 21 impegnata tra Italia e San Marino agli Europei di categoria. Germania (Udine, 17 giugno), Austria (Udine, 20 giugno) e Serbia (Trieste, 23 giugno) gli scogli da affrontare per guadagnare l’accesso alle semifinali. Prima di giocare nel Gruppo D, i danesi sfideranno in amichevole la Croazia (Pola, 12 giugno).