Genoa, ancora una volta la salvezza passa da Firenze

Firenze nel destino del Grifone: ancora una volta il capoluogo toscano è il crocevia del futuro del Grifone.

I tifosi rossoblu sperano però che l’epilogo possa essere diverso da quello che aveva condannato i rossoblu nel 1995 a ben 12 anni di purgatorio prima di rivedere le stelle.

La Viola ha necessità di fare punti per conquistare definitivamente una salvezza che è davvero a portata di mano mentre il Genoa è costretto a vincere. Potrebbe anche bastare un pareggio se al contempo l’Empoli perdesse a Milano contro l’Inter in piena corsa per la Champions. Tutto in novanta minuti per le sorti rossoblu.