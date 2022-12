Samp, Quagliarella lascia il ritiro della Turchia per infortunio

Attivazione, esercitazione tattica e schemi per le palle inattive. Questo il programma mattutino della Samp nel settimo giorno di preparazione invernale in Turchia. In serata i blucerchiati partiranno in volo charter da Antalya per Adana, teatro domani pomeriggio, giovedì, della seconda amichevole in calendario (ore 17.30, le 15.30 italiane, diretta DAZN) con i padroni di casa dell’Adana Demirspor. Differenziati per Andrea Conti e Harry Winks che resteranno al Calista Sports Center di Kadriye per proseguire i rispettivi percorsi di lavoro, al pari di Nikita Contini, rimasto a riposo per un affaticamento.

Esami. Esentato dal viaggio anche Fabio Quagliarella: gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il capitano hanno evidenziato una lesione legamentosa del ginocchio sinistro che verrà valutata nelle prossime ore dal consulente ortopedico del club. L’attaccante lascerà infatti il ritiro per rientrare in Italia.