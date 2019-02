Samp, Quagliarella convocato in Nazionale Azzurra

Chi se lo sarebbe mai aspettato che capitan Quagliarella potesse tornare alla sua età nei radar azzurri.

Fabio Quagliarella torna in Nazionale. Lunedì 4 e martedì 5 febbraio l’attaccante blucerchiato sarà infatti a Coverciano per lo stage indetto dal commissario tecnico Roberto Mancini, che ha voluto riunire i 32 migliori giocatori italiani del momento. Il capitano ripartirà verso Genova già nella mattinata di martedì, pronto per riprendere gli allenamenti con la sua Sampdoria dopo il meritato premio azzurro.

Una notizia questa della convocazione in Nazionale che ha riempito d’orgoglio non sono l’entourage del giocatore ma anche tutto l’ambiente della Samp in estasi per il suo capitano.