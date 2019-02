Napoli-Samp, Giampaolo: Sfida impegnativa

Guai a credere a chi dice che il Napoli in questo momento è vulnerabile. Perché «passeggiate in Serie A non se ne fanno, questo è un campionato equilibrato. E in casa il Napoli ha uno score importantissimo: non hanno mai perso». Parola di Marco Giampaolo. E c’è da credergli. «Hanno qualità tecniche straordinarie – continua nella conferenza stampa della vigilia -, sarà una partita molto impegnativa, ma almeno inizialmente saremo undici contro undici. E ognuno potrà mettere in campo i suoi punti di forza».

Europa. «Destrutturare un progetto tecnico vincente e inculcare una mentalità diversa è la cosa più difficile per un allenatore – commenta Giampaolo -. Solo un tecnico come Ancelotti poteva farlo. Oggi hanno più fantasia e duttilità, meno prevedibilità». Questione Europa: come si fa ad arrivare in fondo davanti a tutti? «Servirà continuità – dice il mister -, la Sampdoria dovrà fare la Sampdoria, senza mai rinnegare se stessa. Solo così si potranno raggiungere traguardi che sono imprese».

Storia. Capitolo 12: il record di Quagliarella. «Se conosco bene Fabio, baratterebbe il primato assoluto di gol di fila con un bel risultato di squadra – conclude con il sorriso -; ma al contrario se fossi un suo compagno farei di tutto per farlo segnare ed entrare anche io nella storia. Perché direbbero: quella era la Samp di Quagliarella».