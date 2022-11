Samp, potrebbe esserci la quota salvezza più bassa di sempre in A

La vecchia quota salvezza ormai è un miraggio: in serie A ci si salva anche con 31 punti e il trend in questa stagione è anche peggio per fortuna della Samp.

Nel campionato 2021/22 abbiamo assistito alla quota salvezza più bassa della storia della Serie A. Sono bastati 31 punti alla Salernitana di Davide Nicola per salvarsi. Retrocessi il Cagliari (30), il Genoa (28) e il Venezia (27). Quest’anno per salvarsi potrebbe bastare anche meno di 30 punti se le squadre in coda continuassero con questo andamento.

Dopo dodici giornate nella scorsa stagione la classifica vedeva il Cagliari, ultimo, a sei punti, preceduto dalla Salernitana a sette, Genoa e Sampdoria a nove. Subito fuori dalla zona retrocessione lo Spezia (11) il Venezia (12). In quella attuale Cremonese e Verona sono a cinque punti (uno in meno del Cagliari) e la Sampdoria è sei punti, il Lecce a otto e lo Spezia a nove. Ventidue il totale dei punti nella stagione 2021/22, sedici in quella 2022/23 dopo dodici giornate: sei in meno. Nulla è ancora deciso e dall’Empoli (11 punti) in giù qualsiasi squadra può essere risucchiata nella lotta salvezza.