Genoa, la squadra rossoblu si stringe intorno a Kevin Strootman

Il Genoa si stringe intorno al suo calciatore Strootman colpito da un lutto famigliare.

Un messaggio su Instagram del calciatore del Genoa Kevin Strootman che due giorni fa ha perso il padre. L’olandese ha scritto: “Papà oggi dovevamo festeggiare i tuoi 63 anni con tanta torta e sorrisi ma tu non sei più con noi. È difficile da accettare ora e lo sarà per sempre ma sono felice che tu abbia trovato riposo dopo tutti i contrattempi e le battaglie degli ultimi due anni che non hai potuto vincere. Mi mancherai come papà, come nonno, il mio più grande sostenitore, il mio allenatore, e solo per come eri. Papà ti amo”. Va ricordato che il Genoa ha giocato col lutto al braccio nel match con il Brescia per la morte del padre di Strootman.