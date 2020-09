Samp, per l’attacco spunta l’ipotesi Keita Balde

Non solo Drinkwater, la dirigenza blucerchiata è al lavoro per regalare un paio di rinforzi importanti a mister Ranieri per l’inizio della stagione.

Non solo centrocampo, Osti lavora anche per rinforzare l’attacco con un nome che possa dare fiato agli alfieri attualmente in organico, anche perchè Gabbiadini non sembre ancora pronto, visti i 0 minuti fino ad ora in amichevole.

Keita Baldé, dato in procinto di un ritorno nella Serie A, con opzioni da scegliersi fra Cagliari, Sampdoria e Fiorentina è il nome caldo nei pressi di Corte Lambruschini. I viola sono favoriti nella corsa all’ex Lazio ma i blucerchiati tentano il sorpasso.

fc