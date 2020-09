Entella, le modalità di rimborso degli abbonati

Le modalità di rimborso per i gli abbonati dell’Entella per la scorsa stagione.

Di seguito le modalità da seguire (per evitare assembramenti non presentarti all’Entella Point senza appuntamento):

OPZIONE 1

Rispondi all’indirizzo mail dal quale ti abbiamo scritto indicando l’opzione scelta (rimborso o voucher).

In caso di rimborso indica il nome dell’abbonato da rimborsare e relativo iban sul quale accreditare l’importo.

In caso di voucher indica il nome dell’abbonato a cui intestare il voucher che riceverai via mail. Dovrai stamparlo e presentarlo all’atto dell’acquisto/degli acquisti.

OPZIONE 2

Su entella.it compila il form che puoi raggiungere cliccando sul pulsante qui sotto (Richiesta Rimborso)

Il rimborso potrà essere chiesto entro e non oltre il 09 ottobre 2020

Il voucher avrà validità di 18 mesi dalla sua emissione

In mancanza di risposta verrà emesso automaticamente un voucher

Se deciderai di non godere del rimborso o dell’emissione del voucher dovrai comunicarlo esplicitamente o via mail o contattando l’Entella Point

I rimborsi e i voucher saranno emessi a partire dal 19/10/2020

Per qualsiasi info e/o comunicazione: Andrea Solari 3429398269 – 0185598020