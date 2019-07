Samp, parte la nuova campagna abbonamenti

Sette tifosi, sette volti, sette frasi: una sola campagna abbonamenti. L’U.C. Sampdoria – in collaborazione con l’agenzia genovese Siks Adv – ha realizzato per la stagione 2019-20 un concept grafico che mette i sampdoriani al centro della sua comunicazione. Sette tifosi autentici – che impareremo a conoscere – di età, nazionalità, lingua differenti, ma le cui storie, tutte profondamente diverse tra loro, sono accomunate dal fatto di confluire in una più grande: con la S maiuscola. Proprio come Sampdoria.

Storie. Allo shooting fotografico hanno partecipato uomini, donne e bambini. Tra loro sono stati scelti i protagonisti di questo messaggio fortemente a tinte blucerchiate. È impressionante pensare che un signore di novant’anni suonati come Santino, nato a Palermo e già tifoso dell’Andrea Doria, possa avere tanto in comune con un energico undicenne come Hubert, nato a chilometri e chilometri di distanza quasi ottant’anni più tardi. Eppure è così, è la Sampdoria a creare tra loro un filo invisibile. L’uno è un veterano di presenze allo stadio, l’altro un difensore della maglia. Maglia di cui si è innamorato, come spesso accade, un po’ a sorpresa.

Supporto. Agli occhi di Santo, di Hubert, di Roberth, ma anche dei genovesissimi Laura, Giovanni, Giulia e Moreno è affidato un messaggio speciale. La Sampdoria è #sempreconte, come raccontano queste storie, scelte tra tante, di chi non ha mai fatto mancare il suo tifo dagli spalti di Marassi.