Mattinata di prove tattiche al centro sportivo di Temù in attesa dell’ultima amichevole in Alta Valle Camonica.

Dopo una prima fase di attivazione atletica in palestra e sul terreno di gioco, Eusebio Di Francesco e staff hanno impostato la seduta su sviluppo del gioco e palle inattive. Lavoro specifico sul campo per Nicola Murru, soltanto palestra per Julian Chabot. Questo pomeriggio, alle ore 17.30, è fissato il test con l’Aurora Pro Patria, formazione che parteciperà al campionato di Serie C.