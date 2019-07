Game of Kings. Rilasciato oggi il nuovo Trailer

GAME OF KINGS: FINAL TRAILER

PREVENDITE APERTE PER LA PREMIERE AL PORTO ANTICO DI GENOVA

26 Settembre. Multisala The Space. Porto Antico. Genova

Oggi, è stato rilasciato il nuovo trailer realizzato da Gioele Fazzeri che ufficializza l’apertura delle prevendite per il grande evento D&E Animation per la Première del 26 settembre al multisala the space al porto antico di Genova. Il 26 settembre, difatti, la D&e Animation presenterà sul grande schermo del cinema più importante del capoluogo Ligure, gli episodi 5,6,7,8,9 che concluderanno la serie scritta da Dario Rigliaco. Due spettacoli, 20 e 22:30. Costo biglietto numerato euro 9. Per info e prenotazioni si può scrivere a info.deanimation@gmail.com. I biglietti si potranno ritirare nella sede dell’associazione genovese di via cristofoli a sampierdarena il giovedì sera dalle 20 alle 22:30. La programmazione seguirà al multisala Diana di Savona il 3 ottobre (ore 20) per poi spostarsi in riviera il 4 ottobre al cinema Moretti di Pietra Ligure. In questi ultimi due casi i biglietti saranno acquistabili direttamente al cinema. Il biglietto della Premiere di Genova (500 posti disponibili complessivi) da diritto inoltre a sconti sul marchendising durante la proiezione. Si prevedono due sold out molto velocemente, visto il record che questo progetto ha fatto registrare nel 2018. Il consiglio è affrettarsi a prenotare il proprio posto in sala. Per l’occasione, il 26 settembre, l’opificio Porco Sarvego presenterà l’ultima delle tre bottiglie da collezione dedicate alla serie: dopo l’ippocrasso di Prestonshire (esaurito) e l’idromele di Sisborn in uscita il 31 luglio, arriverà appunto l’ippocrasso bianco di Winrell per tutti i presenti al The Space porto antico, sempre nella modalità limited edition con 100 bottiglie numerate. Un evento che fa già parlare molto di sé, l’aspettativa è alta e siamo tutti curiosi di vedere i progressi di questo progetto realizzato in Liguria, ma più che altro finalmente riusciremo a finire di vedere Game of Kings e a scoprire chi riuscirà a conquistare il tanto desiderato contratto. I regni di Prestonshire, Sisborn, Winrell e Daxos vi aspettano. La guerra è alle porte.

La Liguria è pronta. La prima vera serie fantasy medievale è stata completata in una delle regioni più belle d’Italia.

Ecco il final trailer di Game of Kings: