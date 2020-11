Samp, oggi la truppa di Ranieri al lavoro a Bogliasco

La Sampdoria si è rimessa in moto e lo ha fatto sotto il sole di Bogliasco, dove questo pomeriggio Claudio Ranieri e lo staff tecnico hanno riaccolto Albin Ekdal e Morten Thorsby, rientrati dai rispettivi impegni con Svezia e Norvegia. Riscaldamento e rapidità – per i portieri sviluppo della forza in palestra -, esercitazione tecnica, partitelle a tema e per concludere lavoro a secco a gruppi: questo il menù dell’allenamento svolto sul campo 2 del “Mugnaini”.

Gruppo. Per Manolo Gabbiadini gran parte della seduta con la squadra, ancora in attesa dei rientri di Kristoffer Askildsen, Bartosz Bereszynski, Omar Colley, Mikkel Damsgaard, Jakub Jankto e Maya Yoshida. Keita Balde prosegue invece il proprio programma di recupero con terapie e fisioterapia. Domani, mercoledì, appuntamento mattutino.