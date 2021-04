Samp-Napoli, numeri e statistiche della sfida del Ferraris

Giochiamo la partita tra Samp e Napoli con i numeri e le statistiche di Opta.

SCONTRI DIRETTI

Sampdoria e Napoli si sono sfidate 107 volte in Serie A: avanti i partenopei con 41 successi contro i 30 liguri – 36 pareggi

completano il bilancio.

Il Napoli ha vinto nove delle ultime 10 sfide contro la Sampdoria in Serie A (1P), segnando 2.6 gol di media a partita nel

periodo.

La Sampdoria è la squadra che il Napoli ha battuto più volte negli anni 2000 in Serie A: 18 successi, almeno tre in più che

contro qualsiasi altra avversaria nel periodo.

La Sampdoria ha raccolto sei punti contro il Napoli dal 2010/11 ad oggi in Serie A (1V, 3N, 15P), meno che contro qualsiasi

altra avversaria nel periodo tra quelle affrontate almeno sette volte.

Scontri diretti

30/36/41 V / N / P 41/36/30

128-138 Gol fatti – subiti 138-128

P/P/P/P/V Ultime cinque sfide V/V/V/V/P

Ultima partita: 13/12/2020 – Napoli – Sampdoria 2-1 (0-1)

PRECEDENTI IN CASA DELLA SAMPDORIA

La Sampdoria ha perso sette degli ultimi nove match al Ferraris contro il Napoli in campionato (1V, 1N), una sconfitta in meno

rispetto a tutte le precedenti 44 gare interne contro i partenopei in Serie A (20V, 16N, 8P).

Il Napoli ha segnato 25 gol sul campo della Sampdoria negli anni 2000 in Serie A (2.1 in media in 12 sfide), nel periodo i

partenopei in trasferta hanno segnato più reti solo contro Bologna e Cagliari (26 contro entrambe).

La Sampdoria ha segnato almeno due reti in ciascuna delle ultime due sfide casalinghe contro il Napoli in Serie A e non

arriva a tre di fila con 2+ gol realizzati in casa contro i campani dal 2009.

STATO DI FORMA

Solo il Milan (+17) ha guadagnato più punti in questo campionato di Napoli (+11) e Sampdoria (+7) rispetto alle 29 gare della

scorsa stagione di Serie A.

La Sampdoria ha pareggiato tre delle ultime cinque partite di Serie A (1V, 1P), tante quante nelle precedenti 24 gare di

questo campionato (9V, 12P).

3

Sampdoria – Napoli

Serie A – 11/04/2021

La Sampdoria, reduce da una vittoria e un pareggio, non evita la sconfitta per tre gare di fila in Serie A dallo scorso novembre,

quando collezionò tre successi di fila e un pareggio.

Il Napoli ha trovato il gol in tutte le ultime 17 partite di Serie A; è dal settembre 2019 che non va a segno in più partite di fila

in campionato (18).

Dall’inizio del 2021 il Napoli ha realizzato 17 gol in trasferta in Serie A, almeno quattro in più di qualsiasi altra squadra nel

parziale.

Sampdoria-Napoli sarà la partita numero 2500 della formazione partenopea nella sua storia in Serie A (incl. tavolini) – sarà

l’ottava squadra a raggiungere questo traguardo.

STATISTICHE GENERALI

Nelle ultime tre stagioni di Serie A (dal 2018/19) il Napoli è la squadra che ha colpito più legni in campionato (63), dall’altra

parte solo il Sassuolo (50) è stato salvato più volte dai montanti rispetto alla Sampdoria (49) nel periodo.

La Sampdoria ha ricavato 11 gol con cross dalle corsie laterali in questa Serie A, meno solo di Inter, Juventus e Roma (tutte

a 12).

La Sampdoria ha segnato nove gol dagli sviluppi di calcio d’angolo, alle spalle solo di Benevento e Inter (entrambe 10).

Napoli (due) e Sampdoria (tre) sono due delle tre squadre che hanno subito meno reti nei primi 15 minuti di gioco in questa

Serie A (tre anche l’Inter).

Il Napoli ha realizzato 16 gol dalla distanza in questa Serie A, record in questa stagione nei top-5 campionati europei. La

Sampdoria da fuori peró ne ha incassati solo due (hanno fatto meglio solo Napoli e Juventus, uno ciascuna).