Alla vigilia dell’importante sfida casalinga con il Crotone, mister Vincenzo Italiano analizza così i temi del match, tornando però inizialmente sulla sfortunata gara di sabato scorso: “La partita con la Lazio ha lasciato grande amarezza, perchè avremmo meritato di portare a casa un punto molto importante per la nostra classifica, ma penso che i ragazzi abbiano interpretato una prestazione di altissimo livello e deve essere riproposta nella gara che ci attende contro il Crotone.

I pitagorici sono il fanalino di coda, ma in questo momento si stanno esprimendo molto bene, stanno mettendo in difficoltà ogni avversaria e non dobbiamo assolutamente sottovalutare la difficoltà del match.

Sono in palio punti pesanti, è una gara che vale molto per entrambe le squadre e sono convinto che sarà una battaglia vera e propria.

Attenzione massima, perchè quella, oltre alla qualità della prestazione, sarà fondamentale per ogni sfida da qui alla fine della stagione.

Ho ampia scelta, tutti provano a mettermi in difficoltà per guadagnare una maglia da titolare, ma in campo purtroppo si può andare soltanto in undici, quindi è importante che anche chi non scenderà in campo dall’inizio, si faccia trovare pronto perchè tutti devono dare il proprio contributo, ora più che mai.

La lettere del club Orgoglio Spezzino? La vicinanza dei tifosi si sente in ogni momento, anche se non possono essere con noi allo stadio; so bene quanto tengono alla maglia bianca e domani cercheremo di dare tutto e anche qualcosa in più per la nostra gente”.