Samp-Napoli, Gabbiadini: Regalati 20 minuti agli avversari

«Non si possono regalare 20 minuti al Napoli». Parte così Manolo Gabbiadini nella sua intervista post-partita. La sua delusione si legge in volto, la stessa di un urlo di gioia rimasto in gola. «Siamo stati bravi invece a recuperare – continua -, ma avremmo dovuto tenere il risultato. Dobbiamo essere più determinati perché dobbiamo fare punti».

Braccio. Uno snodo chiave della partita è il 2-2 di Ramírez, poi vanificato da VAR. «Il gol annullato ancora non l’ho visto – dice il mancino, autore del tocco falloso incriminato -, ma per me il braccio era attaccato al corpo».

Tempo. L’attaccante, a segno per la quinta volta in stagione, guarda poi alla prossima sfida: «Giochiamo con il Torino già sabato, abbiamo poco tempo per recuperare le energie ma dobbiamo allenarci bene e fare una grande partita».