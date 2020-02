Samp-Napoli, Tonelli: Non dobbiamo avere ansia di classifica

«Siamo stati un po’ ingenui, ci siamo fatti prendere dalla voglia di vincere. Avevamo palpato il pareggio e siamo stati troppo frenetici. Il Napoli è forte e ci ha puniti». La sintesi di Lorenzo Tonelli dopo il 4-2 patito in casa contro gli azzurri è questa. Lo dice con l’amaro in bocca dopo 90 minuti speciali per lui. «Partita emozionante per me – dice il difensore -, ho giocato contro amici. Ho dato il massimo perché rispetto la maglia che indosso. La classifica? Non ci deve mettere ansia, dobbiamo essere bravi a non fare pesare il pallone».

Fiduca. «Abbiamo regalato i primi 10 minuti – sentenzia il numero 21 -. Poi abbiamo cambiato modulo, preso le distanze giuste e messo in campo una buona qualità. Se giocassimo sempre così non saremmo lì nella posizione in cui siamo, quindi questa partita deve darci fiducia. Riguardo al VAR? Se è mano è mano, quindi accettiamolo e andiamo avanti».