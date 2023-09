Samp, Murru: La B è un campionato difficile

La Samp lavora sodo al “Mugnaini” in vista della trasferta di Parma. Nicola Murru prova a spronare squadra e ambiente.

«Sapevamo che la Serie B non è un campionato facile – afferma il capitano -. Siamo ripartiti concentrati e vogliamo andare al “Tardini” per ottenere dei punti perché la Samp non può essere questa. Ci dobbiamo rialzare, dando tutti qualcosa in più: in questo momento non servono le parole ma ai più giovani bisogna trasmettere l’atteggiamento giusto, dando l’esempio sul campo. I tifosi? Giocare con la spinta del pubblico è sicuramente un’arma in più, non possiamo sentire la loro pressione: pensiamo a dare tutto e loro saranno sempre dalla nostra parte».