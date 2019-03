Samp-Milan, Vieira: Vittoria per l’Europa

Il bimbo è uomo, un uomo grande e grosso. Di quelli che non hanno paura di fare a sportellate con tipi alla Bakayoko o alla Biglia. Ronaldo Vieira contro il Milan ha vissuto una notte emozionante come poche. «È stata una grande partita di squadra – dice il centrocampista -. Abbiamo fatto benissimo, fino agli ultimi minuti, creando quattro o cinque occasioni da gol nitide. Abbiamo fatto un gran lavoro tutti assieme: difendiamo e attacchiamo in gruppo».

Sensazione. Per esserci il numero 4 ha fatto gli straordinari, dato il ginocchio dolorante ereditato dagli impegni con l’Under 20 inglese. «Mi sono fatto male in nazionale – continua -, ma una volta tornato ho detto al mister: se vuoi ci sono. La squadra è forte e il campionato equilibrato, questa è una vittoria per l’Europa. Sarà importante continuare così, speriamo di fare sempre tre punti e il meglio possibile. I tifosi? Giocare qui è differente, è un’altra cosa. Uscire tra gli applausi è una sensazione bellissima».